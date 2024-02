Le Conseil général préserve le FC Bassecourt de la faillite

Le FC Bassecourt reçoit un nouveau coup de pouce de la part de la commune de Haute-Sorne. Le Conseil général a accepté lundi soir, par 19 voix contre 8 et 5 abstentions, d’augmenter le cautionnement octroyé au club de football de 324'000 francs. Cette garantie doit permettre au FCB de racheter une dette dénoncée par son ancienne banque et d’augmenter son crédit hypothécaire actuel. En effet, le club doit assumer des coûts supplémentaires liés à l’indexation des prix pour ses nouvelles infrastructures du stade des Grands-Prés.

Les débats n’ont pas manqué. Le conseiller communal Olivier Chèvre a d’emblée laissé entendre qu’une faillite du FC Bassecourt était en jeu. Il a indiqué que le club devait faire face à des facteurs externes qui lui étaient difficilement imputables. Le responsable a rappelé que le FCB était propriétaire des installations contrairement aux autres FC de la commune, ce qui implique des couts de fonctionnement différents.





Des avis divergents

Le chef du groupe Le Centre, Gérald Steiner, a estimé qu’il était du devoir du Conseil général de sauver le club. Pour le PS et les Verts, Catherine Wolfer a parlé d’un FC Bassecourt qui dépense et qui mise principalement sur sa première équipe, mais son groupe a laissé la liberté de vote à ses élus. C’est également le cas du PCSI. Le groupe Haute-Sorne Avenir s’est lui opposé vigoureusement à l’augmentation du cautionnement. Ouarda Mahmoudi a appelé à ne pas mettre le pied dans un engrenage dangereux pour un club qui n’a plus les moyens de tenir le coup.

Haute-Sorne Avenir avait demandé un vote à bulletin secret, mais il a finalement été refusé, tout comme la proposition du Centre d’organiser un vote avec appel nominatif.





Un président heureux

À l’issue de la séance, le président du FCB s’est dit soulagé au micro de RFJ. « J’avais la hantise de ne pas pouvoir honorer les factures encore dues. Le crédit dénoncé par la banque Valiant nous mettait dans des conditions très difficiles », nous a expliqué Francis Rebetez. Ce dernier a indiqué faire son maximum avec le budget à disposition. « On a déjà fait un gros effort en ce qui concerne la première équipe en réduisant passablement nos charges et en voulant amener du sang jurassien », a-t-il ajouté. Le président a enfin salué la volonté des autorités que les installations du FCB soient reprises à terme par la commune.