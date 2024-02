La balade jurassienne à Courtételle

C’est un petit havre de paix perché sur les hauteurs de Courtételle. La cabane, l’étang du Sacy et la forêt qui les entoure offre un cadre paisible et propice à la promenade. La Société d’embellissement du village s’attèle à rendre les sites agréables. Elle a notamment prévu une aventure pour les enfants à travers la forêt qui mène de la cabane à l’étang, elle qui y a installé des panneaux qui retracent la mystérieuse histoire du Magicien d’Oz. Un peu plus loin, les visiteurs découvriront d’autres affichages peints par Damien Christe qui montrent les animaux qui peuvent se trouver dans les alentours. C’est par exemple le cas du loup qui avait été vu dans le secteur de l’étang du Sacy il y a quelques semaines.

Le plan d’eau du village vadais est artificiel mais il recense quelques espèces de poissons. Il a été créé il y a une quarantaine d’années par le maire d’alors qui voulait proposer aux habitants de Courtételle un coin de détente et un site pour la biodiversité. /mle