Plus de verdure sur les giratoires delémontains

De la verdure est apparue sur le giratoire du Pré Mochel à Delémont. La ville a procédé à l’aménagement de ce carrefour entre Develier, Courtételle et la capitale. Des travaux qui doivent se terminer vendredi. Des arbustes viennent désormais embellir le giratoire. Ce changement, souhaité par le Conseil de ville, s’inscrit dans un concept plus global qui a pour but de végétaliser les entrées de Delémont. Ainsi deux autres giratoires vont aussi subir une mise au vert. Ils se trouvent dans la zone industrielle de la Communance et devraient être prêts d’ici fin avril.

Emmanuel Koller, conseiller communal en charge de l’urbanisme, explique que les espèces choisies ne nécessitent que peu d’entretien. Les feuilles sont résistantes et la visibilité est garantie pour les automobilistes. L’élu indique que ces giratoires visent à donner à Delémont « une image de ville à la campagne » et répondent aussi aux attentes liées à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Les plantations sont effectuées par le Service des travaux publics de la ville. Ainsi le coût du matériel se monte à 10'000 francs. Quant au giratoire se trouvant au niveau du Jumbo à la route de Bâle, il n’est pas concerné puisqu’il appartient à la Confédération. /ncp