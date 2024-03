Des pistes sur les pertes de subventions du CJB à Moutier

Le Gouvernement jurassien ne reste pas les bras croisés face à la décision du Conseil du Jura bernois de couper les subventions à des institutions culturelles de Moutier. Le ministre en charge de la culture, Martial Courtet, l’a indiqué ce mercredi à la tribune du Parlement lors des questions orales. Il a répondu à une interrogation du député socialiste Pierre-André Comte qui demandait comment l’exécutif cantonal entendait réagir à l’annonce faite récemment par le CJB dans la perspective du transfert de la cité prévôtoise dans le Jura. Martial Courtet a rappelé les accords qui lient les deux cantons. Le ministre jurassien a notamment indiqué que le Jura allait demander au gouvernement bernois s’il veut « continuer de conserver son patrimoine historique, industriel et artistique qui se trouve dans les musées jurassiens ou bientôt jurassiens » et si « ce patrimoine ne mérite pas un soutien financier pour le conserver ». Concernant les subventions à des institutions prévôtoises, Martial Courtet a souligné que le Jura « ne pourra pas compenser intégralement les montants retirés par le CJB », notamment en raison de la situation des finances cantonales. Il a toutefois précisé que des pistes existaient pour soutenir ces institutions, notamment via « l’augmentation du fonds d’utilité public de l’Etat qui est dû à l’arrivée de Moutier et qui est alimenté par les bénéfices des jeux d’argent » ainsi que par l’apport « des bénéfices de la Loterie romande ».