Le Parlement jurassien solidaire avec le milieu agricole

Le Parlement jurassien montre son soutien aux agriculteurs qui se font entendre depuis quelques semaines. Il a adopté mercredi – à l’unanimité moins dix abstentions – une résolution interpartis déposée par le PCSI franc-montagnard Vincent Wermeille. Les élus appuient ainsi les revendications paysannes portées par Révolte agricole suisse et les organisations de défense professionnelle. Le texte demande au Gouvernement jurassien de tout mettre en œuvre pour porter ce soutien du Parlement au sein de son administration et auprès du Conseil fédéral. Au chapitre des revendications, Vincent Wermeille évoque notamment une meilleure reconnaissance des rôles de l’agriculture, une augmentation des prix payés aux produits et une transparence sur les marges, puis le besoin de diminuer la bureaucratie. /rch