Double oui législatif pour le Concordat sur le transfert de Moutier

Les députés jurassiens et bernois disent oui au Concordat sur le transfert de Moutier. Après les Gouvernements, ce sont les Parlements qui se sont prononcés ce mercredi sur le document. Le législatif jurassien l’a approuvé par vote nominal avec 57 voix contre 1 et 2 abstentions en première lecture et le Grand Conseil bernois l'a approuvé par 112 voix contre 19 et 26 abstentions. Le Concordat définit les modalités du transfert de la commune prévôtoise comme la continuité administrative, fiscale, scolaire, judiciaire et hospitalière, le partage des biens, l’assainissement de certains sites pollués, la fin du processus de votations sur l’appartenance cantonale des communes du Jura bernois ou encore l’adaptation du droit communal de Moutier et la participation de la population prévôtoise à la vie politique jurassienne.



À Delémont, les groupes parlementaires ont salué le travail de la commission spéciale mixte, composée d’élus du Parlement jurassien et du conseil de ville de Moutier et ont appelé leurs collègues à approuver le Concordat. Le Gouvernement jurassien a lui aussi, par la voix de la ministre Nathalie Barthoulot, appelé à voter oui. Le député UDC Yves Gigon s’est prononcé, à titre personnel, contre l’accueil de Moutier dans le Jura. Il a appelé à refuser le Concordat. L’élu de Courgenay estime que l’état précaire des finances cantonales couplé à la conjoncture ne peuvent qu’aboutir à une situation « perdant-perdant ».

Trois conseillers de Ville prévôtois, membres de la commission spéciale mixte, étaient présent à l'hôtel du Parlement pour l'occasion.







Modification de la Constitution jurassienne

Avec ce vote, les députés jurassien ont également approuvé ce mercredi l’abrogation de l’article 139 de la Constitution jurassienne. Cet article avait été adopté dans le but permettre la création d’un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois. Il avait servi de base à l’organisation du scrutin de 2013 sur l'étude visant la création d'un canton formé du Jura et du Jura bernois.

L’article 138 de la Constitution jurassienne avait déjà été abrogé fin mars 2022. Cet article, qui n'a jamais été reconnu par la Confédération, stipule que le canton du Jura peut accueillir toute ou une partie des sept districts historiques du territoire jurassien concernés par le scrutin du 23 juin 1974. /jad-ats