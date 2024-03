Les autorités de Moutier satisfaites des votes sur le Concordat

Le Concordat sur le transfert de Moutier dans le Jura a franchi ce mercredi après-midi une étape importante. Le document a été approuvé par les législatifs jurassien et bernois. Le Parlement s’est prononcé par 57 voix contre 1 et 2 abstentions et le Grand Conseil par 112 voix contre 19 et 26 abstentions. Valentin Zuber, président de la délégation du Conseil municipal de Moutier aux affaires jurassiennes, a assisté aux débats à Delémont, à l’Hôtel du Parlement. « Un choix du cœur » pour l’élu PSA qui indique avoir vécu ce moment « avec beaucoup d’émotion ». Valentin Zuber ne regrette pas que le vote du Parlement jurassien n’ait pas été unanime. « C’est le symbole qu’il y a eu un vrai débat », selon le conseiller municipal prévôtois. Quant au vote du Grand Conseil bernois, Valentin Zuber reconnaît qu’il n’aurait pas parié sur un résultat aussi net. Il estime que les députés bernois ont ainsi marqué leur volonté d’avancer sur le dossier du transfert de Moutier et il s’en dit « très satisfait ».