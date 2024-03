Emilie Moreau veut « débouchonner » l’A16

Emilie Moreau appelle le Gouvernement jurassien à s’atteler aux problèmes de surcharge de trafic sur l’A16. La députée des Vert’libéraux a déposé deux motions en ce sens mercredi lors de la dernière séance du Parlement jurassien. L’élue de Porrentruy évoque les ralentissements et les bouchons quotidiens, surtout à l’entrée des tunnels du Mont-Terri le matin et du Mont-Russelin l’après-midi ainsi que l’augmentation du nombre d’accidents sur l’A16, principalement dans les tunnels. Emilie Moreau demande au Gouvernement d’intervenir à travers deux moyens. Dans sa première motion, la députée des Vert’libéraux souhaite que l’exécutif s’adresse à l’Office fédéral des routes pour mettre en place des mesures. Elle cite ainsi l’étude de la pose de feux de circulation actifs aux heures de pointe aux entrées de l’A16 pour canaliser le flux de véhicules à l’entrée des tunnels. Elle évoque également le rallongement de la bretelle de sortie de Delémont-Ouest pour éviter des bouchons sur la voie de droite de l’autoroute ainsi que de celles de Courgenay et de Glovelier. Elle suggère aussi l’aménagement de voies spécifiques depuis la plateforme douanière de Boncourt pour favoriser le co-voiturage. Dans son second texte, Emilie Moreau réclame un plan de réduction du trafic routier pendulaire à l’échelle cantonale par le biais d’un potentiel partenariat public-privé. Elle suggère ainsi de s’approcher des entreprises dont celles de Glovelier et environs qui se sont récemment adressées au Gouvernement pour dire qu’elles étaient prêtes à collaborer pour trouver des solutions destinées à améliorer les conditions de circulation. /comm-fco