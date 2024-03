Des plateformes spécialisées dans les assurances pour les employés de l’Etat ?

Les employés de l’Etat devraient pouvoir bénéficier de plateformes spécialisées dans le domaine des assurances. L’idée fait l’objet d’un postulat déposé récemment au Parlement jurassien par le député du Centre Stéphane Theurillat. L’élu de Porrentruy cite l’exemple d’entreprises qui réussissent, par le biais de contrats collectifs négociés, à faire bénéficier leur personnel de conditions préférentielles. Il demande au Gouvernement d’étudier la question.

Que ce soit pour l’assurance de base, complémentaire, ménage ou encore voiture, Stéphane Theurillat explique que de nombreuses entités privées ou publiques ont proposé ces dernières années des plateformes spécialisées à leurs employés pour les accompagner dans les démarches en la matière. Ces plateformes peuvent être régionales et gérées par des professionnels.





Obtenir des conditions attractives

Selon l’élu centriste, plus la taille des entreprises est importante, plus il est possible d’obtenir des conditions attractives pour les employés. Avec près de 2'500 collaborateurs, le canton du Jura remplit les critères minimaux pour proposer de telles prestations d’après Stéphane Theurillat. Le député précise que la démarche serait très certainement appréciée compte tenu des efforts financiers demandés ces dernières années à la fonction publique.

Stéphane Theurillat estime que les employés des administrations communales voire ceux de l’Hôpital du Jura pourraient éventuellement être intégrés à un tel dispositif. /alr