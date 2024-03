Accident sur l’A16 entre deux voitures

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir vers 22h. Probablement en raison des mauvaises conditions météorologiques, le conducteur a glissé sur l’A16, recouverte de pluie, et a touché une autre voiture qui circulait aussi entre Delémont et Bassecourt. Personne n’a été blessé et la circulation a été perturbée pendant environ une heure. /comm-ncp