De gros dégâts à l’Hôtel de la gare à Porrentruy

L’Hôtel de la gare a été pris pour cible par un forcené. Selon une information du Quotidien jurassien, le restaurant à Porrentruy a été saccagé par un homme dans la nuit de samedi à dimanche. Il est arrivé sur les lieux vers 1h et s’est introduit dans le bâtiment en brisant une porte vitrée. Il a ensuite passé sa rage sur le mobilier, les bouteilles, ou encore l’électroménager. C’est un passant qui a alerté la police vers 3h. L’article du QJ cite le patron Stéphane Dick qui évoque des dégâts pour plus de 100'000 francs et plusieurs jours de fermeture pour remettre en état. L’homme aurait auparavant causé des déprédations dans un autre bâtiment en travaux à la rue de la Rochette. /ncp