Des lumières éteintes pour la planète à Delémont

Delémont joue le jeu d’une heure pour la terre. La capitale jurassienne va participer ce samedi à l’action mondiale du WWF visant à réaliser un geste écologique pour la planète. Les lumières du chemin piétonnier du Ticle, du Château, de la Porte au Loup, des fontaines de la Vieille Ville et de l’Eglise St-Marcel seront ainsi éteintes entre 20h30 et 21h30. Delémont entend de cette manière montrer sa volonté d’œuvrer à la préservation de la planète et de lutter contre le réchauffement climatique. /comm-rch