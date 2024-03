Criminalité en hausse dans le Jura

La criminalité est en hausse dans le canton. La police jurassienne a recensé une augmentation de 10% des infractions au Code pénal en 2023, indique la statistique policière de la criminalité dévoilée ce lundi. Le nombre de cas se monte à 3'305 en 2023, contre 3'017 l’année précédente. Cette hausse suit la tendance nationale qui affiche une criminalité en hausse de 14%.

Dans le détail, 1'729 infractions au Code pénal (+8%) ont été recensées dans le district de Delémont, 1'312 dans le district de Porrentruy (+15%) et 264 dans celui des Franches-Montagnes (-2%). La fréquence des infractions dans les trois districts est inférieure à la moyenne nationale.







Forte hausse des cambriolages

Le nombre de vols par effraction a augmenté de 41% en 2023 dans le canton, contre 13% au niveau Suisse. Un phénomène qui s’explique par quatre phénomènes sériels, précise la police jurassienne : des cambriolages dans des installations sportives en Ajoie, dans des restaurants et bars sur Delémont et Porrentruy, dans les habitations et dans les véhicules. Le taux d’élucidation des vols par effraction est de 35%. Le nombre de brigandages a également augmenté avec six cas en 2023 contre deux l’année précédente.







Violences domestiques en baisse

Les infractions liées à la violence ont, elles, diminué de 13% ce qui représente 327 cas en 2023. Les violences graves sont passées de cinq à trois infractions. Une tentative d’homicide a été recensée. Les violences domestiques s’affichent également en baisse de 12% passant de 210 à 184 cas. La police jurassienne a encore comptabilisé une diminution de 31% des infractions contre l’intégrité sexuelle (48 infractions) et huit viols. Les infractions liées à des actes d’ordre sexuel avec des enfants ont baissé de 40% et représentent 12 cas en 2023.







Hausse attendue de la cybercriminalité

Les infractions à la Loi sur les stupéfiants ont diminué de moitié. Un peu plus de 160 cas ont été recensés en 2023 contre 319 en 2022.

La cybercriminalité a confirmé la recrudescence de la cybercriminalité. Cette dernière a augmenté de 61% avec 379 infractions en 2023. /comm-gtr