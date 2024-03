Delémont fixe un cap pour l’avenir

Delémont se dote d’une vision pour ses actions futures. Le Conseil communal a présenté mardi son Programme de législature 2023-2027, qui définit les défis et orientations stratégiques pour ces prochaines années. La ville entend renforcer son attractivité tout en rétablissant une situation financière saine.

L’exécutif communal a souhaité établir un diagnostic et fixer un cap. Le Programme de législature 2023-2027 comprend plusieurs objectifs, entre croissance démographique et qualité de vie, en passant par la modernisation de l’administration et le rôle de ville-centre. « Il était nécessaire de poser un cadre pour ce qui nous attend ces prochaines années et même au-delà de la législature. Ce programme offre une vision plus lointaine, car il sera difficile de tout réaliser d’ici 2027. Il faut plutôt regarder sur une durée de deux ou trois législatures, bien que d’autres personnes pourraient être à notre place par la suite », explique le maire de Delémont Damien Chappuis. « Nous voulons montrer à notre population, à notre Conseil de ville et à notre administration comment le Conseil communal envisage les choses et comment il a ressenti les besoins des gens ».

Le Programme de législature 2023-2027 est fort de cinq défis stratégiques et dix orientations stratégiques. Chaque réalisation a un coût, alors que les finances communales ne sont pas au beau fixe. « Ce n’est pas un programme de façade ! », affirme Damien Chappuis. « Le Conseil communal est en phase avec les réalités financières. Il est possible de réaliser les différents engagements définis en tenant compte de la situation actuelle », ajoute le maire.

Séduire les Bâlois

Parmi les points du programme, Delémont souhaite renforcer son dynamisme démographique. La ville compte aujourd’hui 12'500 habitants et vise les 14'000 à l’horizon 2030. Les autorités communales entendent notamment séduire les Bâlois. « Il faut leur montrer ce que l’on a à disposition et ce que l’on n’avait pas forcément auparavant. Nous avons des infrastructures et de la qualité de vie. On doit aussi montrer que nous pouvons fournir des documents en allemand pour attirer des Bâlois et faire en sorte qu’ils se sentent accueillis à Delémont. Mais il faut aussi développer de nouvelles infrastructures pour gagner du temps dans les trajets (ndlr : la H18). Il s’agit enfin de montrer aux familles bâloises les avantages financiers à s’établir à Delémont », conclut Damien Chappuis. /rch