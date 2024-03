Bâle fera remonter les intérêts jurassiens sur les nuisances de l’Euroairport

Les nuisances sonores de l'Euroaiport se ressentent même dans le Jura et sont arrivées jusqu'au Parlement à l'heure des questions orales. L'État français, qui héberge géographiquement l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a ouvert une enquête publique et une consultation pour améliorer la protection des populations riveraines contre le bruit. Les riverains suisses peuvent aussi participer. L'occasion pour le député socialiste Patrick Cerf de rappeler que le Val Terbi est concerné par ces nuisances. « L’État jurassien a été informé de cette consultation à laquelle participent nos deux voisins Bâle-Campagne et Bâle-Ville avec lesquels nous collaborons. Ce sont eux qui mettront en avant nos sensibilités jurassiennes », a révélé le ministre de l’environnement David Eray. L'État jurassien ne participera donc pas directement à la consultation. /jpi