La balade jurassienne à Châtillon

La balade nous emmène à Châtillon ce mercredi, en promenade à travers le village et jusqu'au Chêne des Bosses, avec celle qui connaît par cœur les chemins et routes du village. Gilberte Chalverat, plus connue comme « La Mimi », a exercé comme buraliste et factrice durant plus de 30 ans dans ce village qu’elle adore et où elle a toujours vécu. « Je faisais ma tournée puis je montais une heure à cheval tous les jours », se souvient-elle. Durant la balade, elle nous montre notamment l’actuelle administration communale : « C’était la ferme de mon enfance », raconte-t-elle. Gilberte Chalverat relate aussi une anecdote savoureuse devant une maison du haut du village. « J’aime pas la ville ! », assure encore « La Mimi » qui se réjouit d’avoir exercé « le plus beau métier du monde » dans son village qui se transformait en « petit Québec » en hiver. /mmi