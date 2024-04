Les ventes de chevaux franches-montagnes sont au beau fixe

Les défis de 2024

L’année en cours risque de connaître quelques changements. « Ce sera peut-être moins frénétique au niveau de la demande et il y aura davantage de chevaux sur le marché », explique Chantal Oppliger. Et puis les acheteurs en Belgique pourraient être plus discrets à cause d’une augmentation de la TVA en vigueur depuis le début de l’année. « On ne sait pas comment le vent tournera au niveau des ventes en Belgique », s’interroge la membre de la FJEC qui espère que les prix ne baisseront pas cette année. Elle demande notamment aux éleveurs de faire preuve de patience pour vendre leurs chevaux franches-montagnes. /nmy