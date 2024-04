Le slowUP lance le Marathon du Jura

« La cohabitation avec les autres participants au slowUP, notamment les vélos ou rollers, sera tout à fait possible, car les coureurs seront échelonnés le long de la route », précise Dave Cattin. Pour arriver aux très exacts 42,19 km, il a simplement fallu organiser une répétition de petite boucle entre Bassecourt et Courfaivre, sans dévier du tracé initial. Si l’épreuve ne sera pas labellisée Swiss Athletics cette année, faute de temps pour constituer le dossier, elle pourrait l’être l’avenir. « C’est encore une phase test que l’on va organiser sur les trois prochaines années. On regarde ce qui fonctionne ou pas, corriger, et voir évidemment si le public répond », souffle Dave Cattin qui espère attirer environ 500 participants sur les trois courses. Les épreuves seront aussi ouvertes aux personnes à mobilité réduite sous l’égide du « Club Fauteuil Roulant Jura », parrain de cette 14e édition, qui a déjà participé aux marathons de New York ou encore de Berlin.





Retour de la halte de Châtillon, modification de parcours à Delémont

Les organisateurs tablent sur 20'000 personnes pour l’ensemble de la manifestation qui semble trouver un nouveau souffle. En effet, les sociétés locales et bénévoles ont bien répondu à l’appel pour organiser des haltes avec restauration et animation, ce qui permettra notamment le retour de Châtillon comme village-étape. Cette halte, particulièrement appréciée à mi-parcours, avait disparu l’an dernier faute de bénévoles, mais a, depuis, été reprise par une nouvelle équipe. L’autre nouveauté est la traversée de la ville de Delémont avec un centre névralgique du slowUP Place de la Poste dans le quartier de la gare, et non plus dans la cour du château. « Pour diverses raisons, notamment pratiques, le slowUP ne passera plus en vieille ville », lâche Olivier Piquerez, l’un des organisateurs. La manifestation reste accessible gratuitement, sauf pour les trois courses à pied pour lesquelles les inscriptions sont déjà ouvertes. /jpi