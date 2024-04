La balade jurassienne au Roc de Courroux

S’y aventurer, c’est accepter un effort physique de quelques dizaines de minutes et une fin en apothéose sous la forme d’une courte escalade… c’est aussi s’offrir une jolie récompense avec un panorama à couper le souffle. Au sommet du Roc de Courroux, à plus de 800 mètres d’altitude, les marcheurs peuvent profiter d’une vue à 360 degrés sur plusieurs communes jurassiennes (Courroux, Delémont, Soyhières) et bâloises (Liesberg et Bâle), notamment. Le sentier qui y mène traverse la forêt et permet, avec un peu de chance, de croiser plusieurs espèces d’animaux sauvages. L’habitant de Courcelon Gilles Berdat nous a servi de guide… dans la neige printanière. /mle