Le Marché-Concours dévoile les contours de sa 119e édition

Le 119e Marché-Concours prend forme. Les organisateurs de la fête du cheval franches-montagnes ont présenté ce mardi matin à Saignelégier l’avant-programme de la prochaine édition qui se tiendra du 9 au 11 août à la Halle-Cantine. La collectivité européenne d’Alsace en sera l’hôte d’honneur. Elle aura pour mission d'accueillir et divertir les visiteurs, grâce à un « riche » programme d'animations. La gastronomie alsacienne sera bien présente grâce aux dégustations de produits typiques et traditionnels. Deux soirées spéciales sont également organisées avec la collectivité européenne d'Alsace.

Le Marché-Concours reste le rendez-vous incontournable des éleveurs suisses et « même de l’étranger ». Le Haras national, la Fédération suisse du Franches-Montagnes et la fédération jurassienne d’élevage chevalin seront au rendez-vous comme à leur habitude. Les éleveurs de franches-montagnes qui habitent en Alsace et qui sont membres de l’Association du Franches-Montagnes de France auront la possibilité d’inscrire leurs chevaux de la race à l’exposition et de prendre part aux courses. Mais c’est le syndicat chevalin de la Vallée de la Sorne, invité de cette édition, qui aura pour mission de mettre à l’honneur la race franches-montagnes lors des présentations.

L'édition 2024 du Marché-Concours coïncide avec l'année des 50 ans du plébiscite du 23 juin 1974. Même si la fête du cheval franches-montagnes ne prévoit pas de dispositif particulier en l'honneur de ce jubilé, les organisateurs soulignent le rôle de leur événement dans la question jurassienne. Ils mentionnent notamment « l’incident de 1973 », qui a précipité la décision d'organiser le vote du 23 juin 1974. Ils remarquent que leur événement « demeure un haut lieu de la vie politique jurassienne dans la mesure où les élus communaux, cantonaux et fédéraux aiment à se rencontrer ». Le Conseil fédéral répond toujours à l’invitation du Marché-Concours, cette édition ne fait pas exception : la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente pour représenter la Confédération.

La traditionnelle semaine du cheval aura lieu la semaine précédant le Marché-Concours. Elle sera ponctuée par les concours d’automne et un apéritif sera offert par BKW le jeudi en fin d’après-midi.

Le site internet du Marché-Concours a été revu et est devenu « plus convivial et attractif ». Il donne désormais la possibilité aux exposants et participants aux courses de s’inscrire directement en ligne entre le 6 mai et le 6 juin. /comm-nmy-jad