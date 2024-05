Un cycliste blessé à Delémont

Un accident de la circulation s’est déroulé jeudi soir, vers 19h40, à Delémont. Il a impliqué un automobiliste et un cycliste et s’est produit à la hauteur de l’intersection entre la rue de la Paix et la rue des Pelletiers. La police précise qu’une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances. Le cycliste a été blessé aux jambes et pris en charge par une ambulance avant d’être acheminé à l’Hôpital du Jura. La gendarmerie et le groupe accident ont procédé au constat d’usage. /comm-alr