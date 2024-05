Une tentative de brigandage à Courgenay

Le bar « Le Griffon » à Courgenay a été la cible d’une tentative de brigandage lundi soir. Une personne s’est présentée dans l’établissement vers 22h25 et a menacé une employée avec un couteau pour se faire remettre la caisse, mais sans y parvenir. Elle a ensuite pris la fuite, très vraisemblablement à pied. La personne suspecte portait une longue veste à capuche matelassée de couleur noire et un pantalon sombre. La police qui a communiqué mardi soir n’a pas précisé s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Une enquête a été ouverte et toute personne pouvant apporter des précisions sur cet événement est priée de contacter les forces de l’ordre au 032 420 65 65. /comm-alr