La Balade jurassienne à Mettembert

Un havre de paix à quelques minutes de la capitale jurassienne... La Balade jurassienne vous emmène dans la forêt au-dessus de Mettembert ce mercredi, sur la crête au-dessus du village pour profiter de superbes sentiers forestiers, du chant des oiseaux et de jolies vues sur Movelier d’un côté et sur la forêt du Plain de la Chaive de l’autre. Notre guide du jour, Marie-Françoise Mertenat, alias Mimi, habite Mettembert depuis les années 80 et occupe la fonction de secrétaire communale depuis plus de 30 ans. L'habitante de Mettembert nous emmène sur son terrain de jeu où elle aperçoit régulièrement renards et chevreuils, elle qui milite pour profiter de notre environnement proche, « il faut juste savoir l’apprécier et surtout le protéger », affirme-t-elle. /mmi