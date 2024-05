Trois experts au chevet des finances cantonales

Trois experts vont épauler le Gouvernement jurassien dans la réflexion en lien avec les finances cantonales. L’exécutif annonce ce jeudi qu’il a mandaté « trois personnalités aux profils complémentaires » pour le soutenir dans la construction de budgets respectant le frein à l’endettement dès 2025. Les experts ont pour mission de suggérer des mesures visant à trouver une vingtaine de millions de francs supplémentaires.

L’élaboration du budget 2025 s’annonce difficile, selon le Gouvernement, puisqu’il faudra « sans doute se passer de la contribution de la BNS, prévue à hauteur de 22 millions de francs dans la planification financière ». Malgré la mise en œuvre du « Plan équilibre 22-26 » et les efforts réalisés pour maîtriser les charges courantes, « le respect des critères du frein à l’endettement s’avérera extrêmement compliqué, tout comme éviter une érosion complète de la fortune de l’Etat », souligne l’exécutif.





Un ancien président de la BNS

Le Gouvernement a ainsi décidé de mandater Jean Studer, l’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois en charge des finances et président du Conseil de banque de la Banque nationale suisse de 2012 à 2019, et Thierry Bregnard, professeur à la HE-Arc – Gestion et ancien chef du Service de l’économie du canton du Jura. Ces deux personnalités seront accompagnées par l’industriel Pierre-Olivier Chave, fondateur et président du PX Group, qui est notamment à l’origine de l’Innoparc, dans le canton de Neuchâtel.

Les trois experts externes remettront leur rapport dans le courant de l’été. /comm-alr