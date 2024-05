L’avenir de la police municipale toujours en suspens à Delémont

Le futur de la police municipale de Delémont doit encore être défini. Le sujet a animé les débats ce lundi soir au Conseil de ville. Le législatif devait débattre d’une motion qui demandait la mise en place d’une commission spéciale en vue de procéder à une révision du règlement général de la police municipale. Le Conseil communal demandait le rejet du texte porté par Jacques Riat (PS) et qui avait été déposé avant la mise à pied du commissaire de la police municipale, Roland Moritz. Le Conseil communal a rappelé que des discussions étaient toujours en cours avec le canton sur l’avenir de l’organisation de la police à Delémont. Il faut donc d’abord définir les futures tâches de la police municipale avant de revoir le règlement. Quelques élus ont suspecté l’exécutif de ne pas assez défendre la police municipale et même de vouloir l’enterrer via une fusion avec la police cantonale. Une interruption de séance plus tard, le motionnaire a choisi, en définitive, de retirer son texte. Le maire Damien Chappuis avait préalablement précisé que la police municipale ne dispose plus des effectifs nécessaires pour remplir toutes ses tâches et ceci avant la mise à pied du commissaire. Une organisation transitoire sera ainsi mise en place le temps de boucler les discussions avec le canton. Une annonce en ce sens devrait être faite ce mardi. /fco