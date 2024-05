L’Etat jurassien pourrait aider les communes à mieux recycler le plastique

Le canton du Jura va mener une étude pour mieux guider les communes dans l’optique d’un recyclage du plastique plus optimal. Le Parlement jurassien a accepté mercredi par 40 voix contre 11 et 5 abstentions une motion transformée en postulat de Philippe Bassin (Les Vert-e-s). L’élu écologiste souhaite que le Gouvernement encourage et soutienne les communes jurassiennes, qui sont compétentes en la matière, dans l’organisation et la planification de la collecte du plastique, étape indispensable préalable au recyclage. Dans son texte, le Bruntrutain évoque la mise en place d’un système cohérent et performant de collecte des déchets plastiques dans le canton.

L'exécutif a proposé de transformer la motion en postulat, tout comme l’avait été précédemment celle d’Ismaël Vuillaume (Vert'libéraux) qui demande à l’exécutif de mettre sur pied un plan d’action pour le développement du tri, du ramassage et de la valorisation des déchets plastiques. Le ministre David Eray a rappelé qu’une motion parlementaire fédérale qui demande la mise en place d'une collecte des plastiques ménagers à l'échelle du pays avait été acceptée en 2021. Des discussions sont en cours pour définir le cadre fédéral dans lequel elle devra être organisée. Le ministre de l’Environnement, tout comme plusieurs groupes parlementaires, estime pertinent d’attendre la fin de l’année et d’agir en fonction de ces décisions fédérales qui donneront des orientations, afin de ne pas mettre des choses différentes en place dans l’intervalle. /emu