« La Balade jurassienne » au Château de Raymontpierre

Il s’élève au milieu de la nature jurassienne… La chronique « La Balade jurassienne » se rend au Château de Raymontpierre qui trône fièrement au-dessus de Vermes, perché sur les pentes du Raimeux et entouré de forêts. L’édifice avait été construit au XVIe siècle par Georges Hugué qui avait reçu le feu vert du prince-évêque de Delémont Christophe Blarer de Wartensee. Le château comprend un bâtiment principal, avec notamment une tour ronde et une chapelle. Dernièrement, il a été racheté par un groupe hôtelier et a été rénové. Habituée des lieux, l’habitante de Vicques Jocelyne Charmillot a servi de guide pour notre sortie sur les pentes du Raimeux. /age-mle