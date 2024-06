L’économie jurassienne face à un ralentissement

L’Etat est « condamné à innover »

Forte désormais de 550 membres (+ 40 en 2023), la CCIJ a profité de ses assises pour réaffirmer ses inquiétudes face à l’état qualifié de « calamiteux » des finances cantonales. « La situation est grave », a déclaré Georges Humard pour qui « l’Etat ne sera bientôt plus en mesure d’investir pour le futur ». La CCIJ voit dans la situation actuelle « une réelle opportunité de redéfinir le rôle de l’Etat et de réformer ses structures en profondeur ». Présente à l’assemblée, la présidente du Gouvernement jurassien et ministre des Finances Rosalie Beuret Siess a reconnu les turbulences et déclaré aux entrepreneurs que l’Exécutif est « déterminé à soutenir nos entreprises. Nous devons impérativement évaluer nos priorités et nous comptons sur vous pour que vous soyez une impulsion novatrice ». /clo