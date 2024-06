Une voiture en feu sur le parking du Gros-Pré

Un véhicule a pris feu sur le parking du Gros-Pré dans la nuit de vendredi à samedi à Delémont. La police cantonale jurassienne a été informée aux alentours de 3h30 qu’une voiture de couleur grise brûlait. Le Centre de renforts et de secours de Delémont a rapidement pu circonscrire le sinistre. Le véhicule a été totalement détruit et un autre a également subi des dommages. Personne n’a été blessé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cet incendie est priée de contacter la centrale de la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. /comm-lge