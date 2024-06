Un nouveau ruisseau qui a besoin de temps

La place des Bennelats prend forme. Le chantier d’envergure aux portes de la vieille ville de Porrentruy sera complètement terminé cet automne. Le secteur du parc du Pré de l’étang est lui à bout touchant, normalement d’ici fin juillet. Un ruisseau serpente désormais à l’est de cette zone de détente. Une noue a été créée en déviant une partie de la résurgence de la Beuchire. Mais les badauds ont pu constater que le fond du ruisseau est tapissé d’algues peu ragoutantes. La conseillère municipale en charge de l’équipement, Chantal Gerber, rappelle que « c’est une source naturelle. » Lorsqu’elle ressort à la Beuchire, le contact avec la lumière provoque le développement d’algues.







Un système qui prend du temps



L’élue rassure aussi en affirmant que l’installation prochaine de plantes hélophytes devrait nettoyer l’eau. Ces plantes, qui ont les racines dans l’eau et le feuillage à l’extérieur, vont faire office d’épuration naturelle. Mais ces dernières, comme les arbustes, ne seront mises en terre que cet automne pour éviter qu’ils ne souffrent de la chaleur et de la sécheresse. « Mais il faudra de la patience, c’est vraiment un système naturel qui devra pousser et se réguler », affirme Chantal Gerber. /ncp