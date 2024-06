Murielle Macchi-Berdat quittera l’exécutif delémontain en fin d’année

Elle décrit un quotidien devenu surchargé. « J’éprouve la difficulté de concilier vie privée, professionnelle et ce mandat politique. La tâche est de plus en plus complexe et prenante. Notre travail devient presque une activité accessoire par rapport au mandat politique. Les dossiers sont de plus en plus nombreux et les séances exceptionnelles de plus en plus récurrentes », souffle la conseillère communale qui appelle de ses vœux une réflexion sur le fonctionnement des exécutifs.







Appel à la réflexion « pour que ce mandat reste attractif »

« À Delémont, nous sommes dans une phase transitoire entre une capitale pas assez grande pour avoir un exécutif professionnel et trop grande pour fonctionner avec le travail de milice qui a ses limites. Le législatif doit vraiment s’y atteler et certaines communes jurassiennes doivent réfléchir à leur avenir pour que ce mandat reste attractif et soulager les personnes qui décident de s’engager », avance Murielle Macchi-Berdat. Le premier des viennent-ensuite dans le camp socialiste est Christophe Badertscher, en troisième position sur la liste socialiste lors des élections de 2022 avec 1289 suffrages. /jpi