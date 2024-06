Une convention pour garantir les droits des agents de police à Delémont

Le personnel de la police municipale de Delémont va bénéficier d’une convention qui garantit ses droits. Dans le cadre de la réorganisation provisoire de la police municipale de la capitale jurassienne, les autorités delémontaines ont rencontré les différents partenaires sociaux ce vendredi. A l’issue des débats, une convention qui garantit les droits des agents de police, notamment le « maintien de bonnes conditions de travail ainsi que le respect des acquis et des droits des collaborateurs », a été signée. Cette annonce intervient au lendemain de la fin de la collaboration entre la Municipalité et le commissaire Roland Moritz et alors qu’une partie des agents est dorénavant subordonnée à la police cantonale en raison d’effectifs insuffisants. /comm-mmi