Faire connaître la vie des réfugiés à la population

Informer et sensibiliser. Voilà l’objectif de la Journée nationale du réfugié. Organisée par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés avec le concours de l’Association jurassienne d'aide aux migrants et de Delémont’BD, elle aura proposé au public un programme divers. Au menu : un jeu de simulation mettant en scène la migration forcée et les potentiels dangers qu’elle comprend ; une discussion avec l’auteur de bande dessinée Mana Neyestani autour de son dernier ouvrage en date, racontant un drame poignant se déroulant au Kurdistan ; la diffusion du documentaire « L’Audition », retraçant l’audition de demandeurs d’asile déboutés, suivi d’un apéritif kurde et d’explications autour du Kurdistan.

Parmi les participants à l’événement, Sultan, arrivée en Suisse à la suite de sa fuite de cette région du Moyen-Orient où elle a notamment connu la prison. Pour elle, il était important de prendre part à la Journée nationale du réfugié : « Je pense que les habitants du Jura ne nous connaissent pas très bien, nous réfugiés kurdes. Ça fait longtemps qu’on est réfugiés ici et on a notre culture. Pour moi c’est important de dire qu’on est kurdes, qu’on mange cela, on s’habille comme cela, on se maquille comme cela, parce qu’on vit avec vous, ensemble. » /tbe