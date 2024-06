Accident de la circulation entre Bourrignon et Lucelle

Un accident de la circulation a fait des blessés légers entre Bourrignon et Lucelle samedi vers 18h. À la sortie d’une courbe à droite, un véhicule en a croisé un autre, de type « Jeep », venant en sens inverse. Le premier véhicule a mordu la bordure sur sa droite, faisant une embardée et terminant sa course sur le flanc, sur la voie de gauche. Le conducteur du véhicule accidenté ainsi que ses passagers, légèrement touchés selon le communiqué de la police, ont été pris en charge par le service ambulancier. Le trafic a été perturbé durant environ une heure.

La police, dépêchée sur les lieux pour procéder au constat d’usage, cherche à obtenir des renseignements sur le conducteur du véhicule de type « Jeep », de couleur grise ou noire, pour avoir plus de précisions concernant l’accident. /comm-tbe