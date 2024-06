Le Parlement jurassien tance la stratégie de la Poste

Le Parlement jurassien fait entendre sa voix à Berne au sujet de la Poste. Les députés ont adopté ce mercredi – par 49 voix contre 2 – une résolution interpartis portée par le socialiste Nicolas Maître. Le texte dénonce la décision du géant jaune de fermer 170 offices sur les 760 du réseau. Il demande au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale d’entreprendre des démarches pour que la Poste revienne en arrière et que le DETEC renonce à diminuer son offre de distribution, comme il le suggère. Les députés jurassiens militent ainsi pour que des prestations postales de qualités soient assurées et accessibles à l’ensemble de la population. La résolution interpartis demande aussi que le traitement parlementaire des initiatives cantonales sur le sujet soit réalisé dans les meilleurs délais. /rch