« Sniffy », le bonbon qui inquiète la classe politique jurassienne

Il n’existe actuellement en Suisse aucune base légale fédérale en la matière, mais la nouvelle loi sur le tabac attendue l’automne prochain devrait contenir des dispositions sur les produits à inhaler avec ou sans nicotine. « Sur un produit qui est aujourd’hui reconnu comme un produit alimentaire, on ne peut pas prendre de mesure spécifique au niveau cantonal. Il faut que ce soit fait au niveau national. On espère qu’à l’automne, cette nouvelle loi permettra une interdiction », a conclu Jacques Gerber. La France s'est elle aussi emparée du problème et a déposé une demande auprès de l'Europe pour faire interdire ce bonbon Sniffy. /jpi