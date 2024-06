Un arrêt de train à la patinoire à l’étude

Une halte ferroviaire dans le secteur du Voyeboeuf à Porrentruy sera à l’étude. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 41 voix contre 13 et 3 abstentions une motion, transformée en postulat, de Gauthier Corbat (Le Centre). L’élu demande de s’adapter au changement d’habitudes des usagers et de proposer un arrêt pouvant desservir facilement la piscine, la patinoire, la Division technique du CEJEF, la zone industrielle en Roche de Mars et celle du Voyeboeuf. Gauthier Corbat souhaitait que la création d’une telle halte soit prise en compte dans la création du nouvel horaire CFF. Une proposition qui comporte actuellement trop d’inconnues et trop de contraintes techniques, selon le ministre David Eray qui proposait la transformation en postulat. La gauche a critiqué un texte qui mettait en avant un projet en particulier en Ajoie, au détriment des autres régions : « On est trop petit et on doit s’unir », a notamment lancé Claude Schluchter (PS).

Au final, le motionnaire a accepté la transformation du texte en postulat, plusieurs partis ayant demandé des précisions sur la faisabilité d’un tel projet. /gtr