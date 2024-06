La balade jurassienne aux Ordons

C'est un site perché à plus de 800 mètres d'altitude, isolé dans la nature jurassienne, qu'on vous propose de découvrir ce mercredi. Situé au-dessus de l'Hôtel des Rangiers, la cabane des Ordons de la section jurassienne du Club alpin suisse offre une vue imprenable sur différents sites d'intérêt et se trouve sur un itinéraire de randonnée particulièrement prisé. Elle se situe par exemple sur le chemin qui mène à l'antenne des Ordons, ou encore sur celui qui relie le Clos du Doubs et Lucelle. « La balade jurassienne » vous y emmène en compagnie de Xavier Bédat, président du Club alpin suisse, section Jura. /mle