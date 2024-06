Pincé lors d’un contrôle de vitesse effectué par la police cantonale avec un appareil laser. Un automobiliste a roulé à 148 km/h ce jeudi à la hauteur du Violat, entre Courrendlin et Vicques. La limite est fixée à 80 sur ce tronçon. L’automobiliste a été interpellé et la procédure usuelle a été réalisée sur ce cas Via Sicura. /comm-rch