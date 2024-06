Le SlowUp « nouvelle version » débarque dimanche

Le SlowUp « nouvelle version » revient ce dimanche dans la Vallée de Delémont. La manifestation dédiée à la mobilité douce se tiendra de 10h à 16h30 sur 36km. Huit aires d’animations seront proposées aux participants. Nouveauté, un marathon est aussi programme. L’un des membres de l’organisation, Olivier Piquerez, a évoqué les nouveautés de cette 14e édition vendredi dans « La Matinale » et notamment le déplacement du centre névralgique à la gare et non plus en vieille ville de Delémont ou encore le retour d’une halte à Châtillon. Le Marathon du Jura qui proposera en réalité un marathon, un semi et une course de 14km, impliquera la cohabitation des participants au SlowUp et des coureurs. Et même si la pluie est annoncée, « moi j’ai commandé le soleil », annonce Olivier Piquerez. Les routes empruntées par le SlowUp seront fermées à la circulation dimanche de 9h à 17h, à Delémont, Courroux, Vicques, Courrendlin, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt et Develier. /mmi