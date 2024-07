Flashé à 89 km/h au lieu de 50 à Delémont

Un véhicule pincé à 85 km/h au lieu de 50 à Delémont, un autre flashé à 148 km/h dans une zone à 80 entre Courrendlin et Vicques : la police cantonale jurassienne a publié vendredi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de juin 2024.

Au total, 100’953 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles et semi-stationnaire. Au total, 29 conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis, tandis que 65 autres ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Un peu plus de 2’500 amendes d’ordre ont été distribuées et un conducteur a été dénoncé pour délit de chauffard.

Une vingtaine de personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet d’alcool, alors qu’une a été pincée pour conduite sous l’effet de produits stupéfiants ou de médicaments. /comm-gtr