Un blessé entre St-Brais et Glovelier

Un automobiliste a quitté la route pour une raison encore inconnue vendredi vers 18h25, entre St-Brais et Glovelier. Il a terminé sa course trois mètres plus bas, dans un ravin. Un arbre a permis d’arrêter la voiture. L’homme a été blessé et pris en charge par le service ambulancier. Le véhicule est hors d’usage et a été évacué par le garagiste de service. L’incident a perturbé la circulation durant 1h30 environ. /comm-mmt