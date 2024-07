Des travaux d’envergure à la gare de Alle

Clap de fin pour le guichet

Le système de gestion du trafic a aussi été modernisé et tout sera centralisé à Tramelan. De ce fait, les Chemins de fer du Jura n’ont plus besoin d’avoir du personnel sur place qui commandait les aiguillages. De plus, le guichet n’était plus assez utilisé par les voyageurs qui préfèrent utiliser des applications mobiles ou l’automate pour obtenir un titre de transport. « On n’a plus besoin de personnel sur place, puisque ce serait disproportionné par rapport aux nombres de conseils et de titres de transport vendus », ajoute le directeur des CJ. /ncp