Accident de bûcheronnage mortel en Ajoie

Un accident de bûcheronnage a fait un mort en Ajoie. Samedi matin, un tracteur, alors utilisé pour des travaux forestiers à Beurnevésin, a dévalé un talus « pour une raison que l’enquête devra encore établir » et blessé mortellement son conducteur, explique la police cantonale jurassienne. La gendarmerie, la police judiciaire et le Service de l’économie et de l’emploi se sont rendus sur les lieux pour les investigations d’usage. /comm-mmi