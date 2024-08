Favoriser les transports publics pour se rendre au Marché-Concours

Il faut privilégier l’utilisation des transports publics pour se rendre au Marché-Concours ce week-end. La police cantonale émet des recommandations aux visiteurs pour la manifestation qui accueillera plusieurs dizaines de milliers de personnes dès ce vendredi à Saignelégier. Les autorités demandent au public de suivre les ordres des agents présents sur place et de se conformer à la signalisation : des déviations de trafic seront mises en place. Les automobilistes sont priés d’utiliser les places de parc réservées aux visiteurs et de ne pas stationner leur véhicule sur les trottoirs ou aux abords des routes, sous peine de le voir mis en fourrière. Les frais liés aux déplacements d’automobiles mal stationnées ou gênant la circulation seront facturés aux contrevenants, qui recevront aussi une amende d’ordre. Retrouvez plus d’informations concernant le Marché-Concours sur le site officiel. /comm-jad