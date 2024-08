Le Marché-Concours entendra siffler le train

Les Chemins de fer du Jura (CJ) et MOBIJU proposent un plan de mobilité spécial pendant le Marché-Concours à Saignelégier. En collaboration avec la commune taignonne et les organisateurs de la manifestation, des courses spéciales ainsi que des trains supplémentaires tôt le matin et en soirée interviendront du 9 au 11 août lors de la fête du cheval franches-montagnes. Le chef-lieu aura des liaisons renforcées avec Glovelier, le Noirmont, les Bois, les Breuleux, la Chaux-de-Fonds, Tramelan et Tavannes. Cette offre étoffée ainsi que les correspondances pour les visiteurs de toutes les régions de Suisse sont intégrées dans le réseau national, écrivent les CJ mardi dans un communiqué. Tous les horaires sont d’ailleurs consultables sur le site internet et l’application des CFF.

Les Chemins de fer du Jura proposent également un billet journalier spécial manifestation au prix de 10 francs. Le voyage est gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans accompagnés d’un adulte. La validité des titres de transport s’étend à l’ensemble des lignes CJ des Franches-Montagnes et du Jura bernois, des réseaux MOBIJU et du Noctambus aux Franches-Montagnes, précise le communiqué. Un tel plan de mobilité est érigé pendant le Marché-Concours pour la 3e année consécutive. /comm-nmy