Le syndicat chevalin de la Haute-Sorne prépare son char pour le Marché-Concours

Le syndicat chevalin de la Haute-Sorne peaufine les derniers détails avant le Marché-Concours. La société est l’invitée de la manifestation qui se déroule de vendredi à dimanche à Saignelégier. Un peu plus de la moitié de ses 70 membres y prendra part. Durant le week-end, elle présentera un quadrille, un exercice de voltige et une famille d’élevage. Le char officiel du syndicat paradera aussi sur l’esplanade du Marché-Concours. RFJ a assisté en début de semaine à une soirée de décoration. Trois membres du syndicat s’affairent dans un hangar situé dans la zone industrielle de Glovelier. « On voulait une prairie fleurie. On a fait la pelouse synthétique et maintenant on met les fleurs naturelles », explique Margueritte Clémençon.