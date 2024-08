Il y a 60 ans, Aimée Boillat-Scheffel montait dans un char romain au Marché-Concours

Et cette course de chars romains en 1964 ? « Elle s’est très bien passée. J’avais de bons chevaux et il n’y avait qu’à conduire », lance la Taignonne. Pourtant, Aimée Boillat-Scheffel a dû batailler. « J’avais perdu presque toutes les planches et il ne me restait plus rien que l’essieu. Alors j’ai dû m’appuyer contre le devant pour ne pas passer outre », se rappelle-t-elle. Ce sont les risques inhérents aux courses de chars romains. « Quand vous le faites, vous ne voyez pas le danger. On a juste peur au départ et après c’est fini », sourit la Franc-Montagnarde.