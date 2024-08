Le Marché-Concours, une fête teintée de revendications

Au Marché-Concours, les hennissements des chevaux franches-montagnes se mêlent aux revendications du monde de l’élevage. La 119e édition de la manifestation débute ce vendredi et se déroule jusqu’à dimanche à Saignelégier. En cette période de célébration de la seule race suisse de cheval, la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) profite de l’événement pour défendre les intérêts des éleveurs. Une nouvelle règlementation pour l’octroi des primes d’élevage irrite la FSFM. L’an dernier, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a modifié la période de référence des naissances des poulains. Elle ne correspond plus à une année civile, mais démarre en juin. Cela occasionne un décalage dans la réception des primes par les éleveurs et même une perte de subventions dans certains cas. « C’est une injustice totale parce que certains éleveurs ne toucheront pas deux primes pour une jument qui a eu deux poulains dans la même période », souffle Pauline Queloz. La gérante de la FSFM regrette un blocage dans les négociations avec l’OFAG qui « n’entend pas revenir sur ce système. »