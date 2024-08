En voiture lors des courses nocturnes du Marché-Concours

« On va faire 1'400 mètres, soit un tour et demi de piste. C’est une course au trot donc on ne peut pas galoper », explique Jérôme Aubry. En pleine préparation dans les paddocks, les deux Francs-Montagnards ont prêté une bombe et un t-shirt blanc à notre journaliste Nicolas Meusy pour qu’il monte à bord de la voiture et participe à la course. Poussé par les encouragements du public, l’équipage, pourtant 20e au départ, a terminé à la 7e place. /nmy